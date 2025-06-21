Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı

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Yayladan ekimde dönmeyi düşündüklerini aktaran Ark, "Bu sene hava biraz sisli, yağışlı ama gene de güzel. Hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, çökelek burada daha verimli oluyor. Burada hayvanlar için daha iyi ot oluyor. Her sene olduğu gibi hayvanları süslediğimiz gibi kendimiz de süsleniyoruz. Geleneksel kıyafetimizi de giyiyoruz." diye konuştu.