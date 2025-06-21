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Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı

Hendek ilçesinde 118'incisi yapılan yayla göçü başlarken adeta gelin gibi süslenen hayvanların kemençe, davul ve zurnalar eşliğinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası yolculuğu görüntülendi.

Ensonhaber AA (Burak Hakkı Polat)
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 1/24

 Sakarya'nın Hendek ilçesinde besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak için rengarenk görüntüler eşliğinde yaylaya göç etti.

Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 2/24

Dikmen Mahallesi'nde 118 yıldır devam ettirilen göç için hazırlıklarını tamamlayan besiciler hayvanlarını rengarenk püsküller ve boyayla süslerken, kadınlar da geleneksel kıyafetlerini giydi.

Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 3/24

Eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından yaylaya çıkmaya başlayan göçerler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na kadar yaya olarak yol aldı.

Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 4/24

Sessizliği gelin gibi süslenen koyun, keçi ve ineklerin zil ve çan seslerinin bozduğu yaylada besiciler, kendilerini bekleyenlerle kemençe ve davul eşliğinde horon oynayıp eğlendi.

Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 5/24

Besiciler, adeta şenlik havasında geçen göç yolculuğunun ardından ulaştıkları yaylada, ekim ayına kadar kalacak.

Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 6/24

Göçerlerden Ayfer Ark, her yıl olduğu gibi bu yıl da hayvanlarını süsleyip hazırladıklarını ve yaylaya göç ettiklerini söyledi.

Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 7/24

Yayladan ekimde dönmeyi düşündüklerini aktaran Ark, "Bu sene hava biraz sisli, yağışlı ama gene de güzel. Hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, çökelek burada daha verimli oluyor. Burada hayvanlar için daha iyi ot oluyor. Her sene olduğu gibi hayvanları süslediğimiz gibi kendimiz de süsleniyoruz. Geleneksel kıyafetimizi de giyiyoruz." diye konuştu.

Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 8/24

İbrahim Ark da sabah erkenden hayvanlarını boyadıklarını, süslediklerini ve çanlarını taktıklarını belirterek, "Yayla yolculuğuna başladık ve yaylamıza geldik. Sabah biraz yağmur vardı, zorlandık ama yaylaya çıktık. Hayvanlarımızın yağından, sütünden yararlanmak için yaylaya çıktık. 118 yıldan beri dedelerimiz, atalarımız bu geleneği sürdürmüşler, biz de devamını getiriyoruz." dedi.

Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 9/24

Havva Yılmaz ise yaylaya çıkmak için önceden hazırlıklarını tamamladıklarını, koyunları, keçileri ve inekleri süsledikten sonra yola koyulduklarını anlatarak, "Burada obamız var. Burada toplanıp oynar, eğleniriz. Daha sonra evlerimize dağılırız. Ekim, kasım ayına kadar burada kalırız. 118 senedir buraya geliriz. Keçi, koyun, inek peyniri, yağ, çökelek, hepsini yaparız. Müşterilerimiz olur, onlar alır. Buraya gezmeye gelenlere ikram ederiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 10/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 11/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 12/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 13/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 14/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 15/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 16/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 17/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 18/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 19/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 20/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 21/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 22/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 23/24
Sakarya'da besiciler geleneksel göçleri için 118'inci kez yola çıktı 24/24