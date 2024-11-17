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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen 5. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali, rengarenk ve zarif güvercinlerin göz kamaştırıcı performanslarıyla ziyaretçileri büyüledi. Etkinlikte, uzman hakemler tarafından incelenen güvercinler, duruş, renk, göz yapısı, gaga ve paçalar gibi çeşitli kriterlere göre puanlandı.

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Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, dereceye giren güvercinlerin sahipleri kupa ve plaketlerle ödüllendirildi. Organizasyona dair bilgi veren Kostüm Güvercin Federasyonu Başkanı Metin Yılmazer, bu yılki etkinliğin ilk kez federasyon çatısı altında gerçekleştirildiğini belirtti.