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Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.

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Yönetimi ele geçiren muhalifler, şehirlerin toza döndüğü ve ekonomiyi çökerten iç savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme gibi devasa bir görevle karşı karşıya.