Suriye'de yeni dönem başlıyor...
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti.
Suriye'de yeni dönem başlıyor...
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti.
Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.
Yönetimi ele geçiren muhalifler, şehirlerin toza döndüğü ve ekonomiyi çökerten iç savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme gibi devasa bir görevle karşı karşıya.
Beşar Esad sonrası uzun süredir bakımsızlıktan harabeye dönmeye yüz tutan Şam Uluslararası Havalimanı yeniden canlanıyor.
Sorunlu uçaklar tamir edilirken tesisler de elden geçirilmeye başlandı.