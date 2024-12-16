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Son olarak, Donetsk bölgesinde Rusya ile Ukrayna askerleri karşı karşıya geldi. Burada yaşanan çatışmalarda birçok insan hayatını kaybetti.

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Ukraynalı gönüllülerden oluşan Platsdarm adlı grup, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin kalıntılarını bulmak için harekete geçti. Bölgede çalışmalarını sürdüren grup, kalıntıları bulmaya devam ediyor.