Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor...
İki ülke arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan çatışmalarda 2 yıl geride kaldı.
Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor...
İki ülke arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan çatışmalarda 2 yıl geride kaldı.
Son olarak, Donetsk bölgesinde Rusya ile Ukrayna askerleri karşı karşıya geldi. Burada yaşanan çatışmalarda birçok insan hayatını kaybetti.
Ukraynalı gönüllülerden oluşan Platsdarm adlı grup, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin kalıntılarını bulmak için harekete geçti. Bölgede çalışmalarını sürdüren grup, kalıntıları bulmaya devam ediyor.
Öte yandan, Platsdarm grubu, 2014'ten bu yana yaklaşık 2 bin cenazeyi çatışma bölgesinden çıkararak kimliklerinin tespiti için çalıştı.
Savaş sırasında hayatını kaybeden Rus ve Ukraynalı askerlerin kimlikleri tespit edildikten sonra ailelerine gönderilmeye çalışılıyor.