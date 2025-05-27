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Yerel halkın “Tabaski” adıyla andığı Kurban Bayramı, Senegal’de yılın en önemli dini ve kültürel olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

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Hazırlıklar haftalar öncesinden başlarken, sokaklar geçici koyun pazarlarıyla dolup taşıyor.