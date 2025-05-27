Senegal’de Kurban Bayramı yaklaşırken ülke genelinde hareketli ve renkli bir atmosfer yaşanıyor.
Başkent Dakar başta olmak üzere St. Louis gibi büyük şehirlerde, bayram öncesi yoğun kurbanlık telaşı sokaklara taşmış durumda.
Senegal’de Kurban Bayramı yaklaşırken ülke genelinde hareketli ve renkli bir atmosfer yaşanıyor.
Başkent Dakar başta olmak üzere St. Louis gibi büyük şehirlerde, bayram öncesi yoğun kurbanlık telaşı sokaklara taşmış durumda.
Yerel halkın “Tabaski” adıyla andığı Kurban Bayramı, Senegal’de yılın en önemli dini ve kültürel olaylarından biri olarak kabul ediliyor.
Hazırlıklar haftalar öncesinden başlarken, sokaklar geçici koyun pazarlarıyla dolup taşıyor.
Kurbanlık koyunlarını satın alan Senegalliler ise taşıma yöntemleriyle dikkat çekiyor.
Kimi, hayvanı motosikletin arkasına bağlayarak evine götürüyor, kimi ise otobüslerin üstüne yerleştirerek kilometrelerce yol kat ediyor.