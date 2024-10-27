Yaz geride kaldı. Sonbahar mevsimi başladı.
Yaz aylarında tıklık tıklım dolu olan tabiat bahçeleri şimdi asıl sahiplerine kaldı.
Yaz geride kaldı. Sonbahar mevsimi başladı.
Yaz aylarında tıklık tıklım dolu olan tabiat bahçeleri şimdi asıl sahiplerine kaldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Seğmenler Parkı da bu mekanlardan biri.
Seğmenler Parkı'nın daimi üyeleri sincaplar, şimdi sonbaharda olgunlaşan meyveleri yemenin tadını çıkarıyor.
Sararan yapraklar arasında kendilerine yiyecek arayan sincaplar özgürlüğün tadını çıkartıyor.
Sincaplar, parka gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.