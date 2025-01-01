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'Ampute'nin Arda Güler'i Kerem Demez, İspanya'da forma giyen milli futbolcu Arda Güler'le bir gün tanışabilmenin hayalini kuruyor. Anne karnındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir bacağı engelli dünyaya gelen ve yeteneği nedeniyle takım arkadaşlarının 'Amputenin Arda Güler'i diye seslendiği 11 yaşındaki Demez, odasının duvarında fotoğrafları bulunan Arda Güler'i örnek alıyor.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de France'da yapıldı. İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya elde etti. Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, rekor kırdıktan sonra milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu verdi.