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Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona erdiği Suriye'de halk normal yaşantısına dönüyor.

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Ülkede bu değişiklik halk tarafından coşkuyla karşılanırken, ülkeyi iç savaşa sürükleyen Beşar Esad ise ülkeden kaçtı.