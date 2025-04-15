Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona erdiği Suriye'de halk normal yaşantısına dönüyor.
Ülkede bu değişiklik halk tarafından coşkuyla karşılanırken, ülkeyi iç savaşa sürükleyen Beşar Esad ise ülkeden kaçtı.
Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona erdiği Suriye'de halk normal yaşantısına dönüyor.
Ülkede bu değişiklik halk tarafından coşkuyla karşılanırken, ülkeyi iç savaşa sürükleyen Beşar Esad ise ülkeden kaçtı.
Ardından normalleşme aşamasındaki ülkede, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim-öğretim dönemi başlatıldı.
Esad rejiminin düzenlediği saldırılarda büyük yıkıma uğrayan yerleşim alanlarına dönüşler gerçekleştirilirken binalar da onarılmaya devam ediyor.
Suriye'nin başkenti Şam'da da savaş sonrası barışa duyulan özlem, sergiyle sanatseverlere anlatılıyor.
Kentte yerel Medad Görsel Sanatlar Derneğince açılan 'Yol' sergisi, ülkede savaş sonrası barışa duyulan özlemi sanat yoluyla ifade ediyor.