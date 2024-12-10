Baas partisinin 61 yıllık iktidarının sona erdiği Suriye'de halk, başkent Şam'da kutlamalarına devam ediyor.
Suriye'de Baas partisi ve Esed rejiminin sona ermesinin ardından halk kutlamaları sürdürüyor.
Baas partisinin 61 yıllık iktidarının sona erdiği Suriye'de halk, başkent Şam'da kutlamalarına devam ediyor.
Suriye'de Baas partisi ve Esed rejiminin sona ermesinin ardından halk kutlamaları sürdürüyor.
Başkent Şam'ın merkezinde bulunan Emevi Meydanı'nda halk, şarkılar söyleyerek ve araba konvoylarıyla kutlamalar yapıyor.
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.
Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.