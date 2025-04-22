Suriye’de Esad döneminin sona ermesiyle birlikte başlayan yeni yönetim süreci, yalnızca siyasi ve ekonomik reformlarla sınırlı kalmıyor
Uzun yıllar süren iç çatışmaların ardından ülke, yavaş yavaş normal hayata dönmenin izlerini taşımaya başladı.
Suriye’de Esad döneminin sona ermesiyle birlikte başlayan yeni yönetim süreci, yalnızca siyasi ve ekonomik reformlarla sınırlı kalmıyor
Uzun yıllar süren iç çatışmaların ardından ülke, yavaş yavaş normal hayata dönmenin izlerini taşımaya başladı.
Sokaklar yeniden kalabalıklaştı, kafeler doldu, sosyal yaşam canlanmaya başladı
Bu dönüşüm, toplumun gündelik alışkanlıklarına da yansıdı.
Bunlardan biri ise son dönemde hızla artan estetik işlemlere olan ilgi.
Gençler arasında yaygınlaşan estetik operasyonlar, artık orta ve üst yaş grupları tarafından da yadırganmadan kabul görüyor.