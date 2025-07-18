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Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde çatışmalar şiddetlendi.

Ensonhaber AA (Aslı Didari)
Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 1/57

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, kentin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 2/57

Süveyda ilinde, Şam yönetiminin yerel gruplarla anlaşıp önceki akşam bölgeden çekilmesine rağmen, anlaşmaya karşı çıkan Dürzi lider Hikmet el-Hecri grubunun Bedevi Araplara yönelik zorla yerinden etme eylemleriyle çatışmalar yeniden başlamıştı.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 3/57

Bedevi Araplar ile aşiret güçlerinin sabaha kadar süren saldırılarında Hecri grubu kent merkezine çekilirken öğle saatlerinde karşı saldırılarla Hecri'ye bağlı güçler kentin kuzey ve batı yönlerinde dış kesimlere doğru 4 kilometre ilerledi. 

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 4/57

Hecri güçleri çatışmalar sırasında drone ve keskin nişancıları yoğun şekilde kullanıyor.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 5/57

Lojistik, mühimmat ve gıda ikmalinde düzensizlikler yaşayan Bedevi Araplar ve aşiret güçleri, TSİ 15.00 sularında Hecri grubuna karşı kentin batı kesimlerinde yeni saldırılar başlattı.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 6/57

Süveyda'nın kuzey ve batı yönlerinde dış kesimlerine doğru 4 kilometre ilerleyen Hecri'ye bağlı güçler, Bedevi Araplar ve aşiret güçleri tarafından bu bölgeden çıkarıldı, kentin bu kesimleri yeniden Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinin kontrolü altına girdi.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 7/57

İlerlemeye devam eden Bedevi Araplar ve aşiret güçleri, Süveyda'ya bağlı Tel Hadi bölgesini kontrol altına alarak batı mahallelerine giriş yaptı. Hecri grubuna ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 8/57

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 9/57

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 10/57

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 11/57

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

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İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 13/57

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

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Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz’da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi 15/57

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

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Suriye'de ateşkes sağlanan Süveyda'da Bedevi Araplar zorla yerlerinden çıkartılıyor.

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