Süveyda'da çatışmalar şiddetlendi

Lojistik, mühimmat ve gıda ikmalinde düzensizlikler yaşayan Bedevi Araplar ve aşiret güçleri, TSİ 15.00 sularında Hecri grubuna karşı kentin batı kesimlerinde yeni saldırılar başlattı.

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Süveyda'nın kuzey ve batı yönlerinde dış kesimlerine doğru 4 kilometre ilerleyen Hecri'ye bağlı güçler, Bedevi Araplar ve aşiret güçleri tarafından bu bölgeden çıkarıldı, kentin bu kesimleri yeniden Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinin kontrolü altına girdi.