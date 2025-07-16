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Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'yı kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar, devam ediyor.

Ensonhaber AA (Adile Topçu)
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 1/31

Suriye güvenlik güçleri, dün gündüz girdikleri Süveyda kent merkezinden akşam saatlerine doğru çıkmalarının ardından ilin kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu mahallelerinde operasyonlarını ve arama-tarama faaliyetlerini devam ettirdi. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 2/31

Gece boyunca güvenlik güçleriyle Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar devam etti. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 3/31

Süveyda'nın banliyösündeki Unkud Kavşağı ile kent merkezindeki Tişrin Kavşağı, güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 4/31

Güvenlik güçleri, başkent Şam'ı Süveyda'ya bağlayan Kanavat yolunu da kontrolüne aldı. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 5/31

Bu arada İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Mecdel Şems beldesinden gelen bir grup, İsrail askerlerinin nezaretinde tel çitlerden geçerek gece saatlerinde Süveyda'daki yerel silahlı gruplara desteğe geldi. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 6/31

Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya konuşan Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi yetkilileri, Süveyda'da dün kanaat önderleriyle varılan ateşkes anlaşmasına rağmen yerel silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırması üzerine, çatışmaların yeniden başladığını belirtti. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 7/31

Yetkililer, güvenlik güçlerinin saldırıların geldiği noktalara müdahale ettiğini, sivillerin zarar görmemesi için tedbir alındığını aktardı. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 8/31

Bu arada gece İsrail'e ait iki savaş uçağı, Süveyda'nın doğusundaki Sıle Askeri Havaalanı ile kent merkezine 7 hava saldırısı düzenledi. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 9/31

İsrail'in hava saldırıları ve 15 Temmuz'daki çatışmalarda hükümet güçlerinden hayatını kaybedenlere ilişkin resmi makamlardan açıklama yapılmazken 13 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ve hava saldırılarında ölen güvenlik gücü sayısının 100'ü geçtiği tahmin ediliyor. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 10/31

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 11/31

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 12/31

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 13/31

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 14/31

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı. 

Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 15/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 16/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 17/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 18/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 19/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 20/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 21/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 22/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 23/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 24/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 25/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 26/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 27/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 28/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 29/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 30/31
Süveyda'da güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar 31/31