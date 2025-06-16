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Yeni Taipei kentinin doğusunda yer alan Fulong Plajı, yaz mevsiminin en dikkat çekici etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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2025 yılı itibarıyla 16. kez kapılarını açan Fulong Uluslararası Kum Heykel Sanat Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların hünerlerini sergilediği uluslararası bir platforma dönüşmüş durumda.