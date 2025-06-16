Tayvan’da unutulmaz animasyon kahramanları kumda hayat buldu
Tayvan’ın Yeni Taipei kentinde her yaz düzenlenen Fulong Uluslararası Kum Heykel Sanat Festivali, bu yıl da ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Stitch’ten Mickey Mouse’a, Toy Story’den Marvel karakterlerine kadar 40’tan fazla kum heykel, Fulong Plajı’nda nefes kesen bir atmosfer sunuyor.
Yeni Taipei kentinin doğusunda yer alan Fulong Plajı, yaz mevsiminin en dikkat çekici etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor.
2025 yılı itibarıyla 16. kez kapılarını açan Fulong Uluslararası Kum Heykel Sanat Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların hünerlerini sergilediği uluslararası bir platforma dönüşmüş durumda.
Festivalin bu yılki teması, Disney ve Pixar evreninin sevilen karakterlerine odaklanıyor.
2,5 metreyi aşan Toy Story heykeli, Stitch ve Mickey Mouse gibi figürlerle birlikte hem çocuklara hem yetişkinlere nostaljik anlar yaşatıyor.
Toplamda 40’tan fazla dev kum heykelin bulunduğu alanda, Marvel karakterleri ve Asya mitolojisinden esinlenilmiş yapılar da yer alıyor.
Kum heykellerin hazırlanması haftalar süren detaylı bir çalışma süreciyle gerçekleşiyor.