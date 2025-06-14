İran, İsrail’e karşı hızla misilleme ateşini başlattı.
Hükümet tarafından “Operation Severe Punishment” adı verilen saldırıda, yüzlerce balistik füze, önceki gün düzenlenen İsrail hava operasyonlarına karşılık olarak fırlatıldı.
İran, İsrail’e karşı hızla misilleme ateşini başlattı.
Hükümet tarafından “Operation Severe Punishment” adı verilen saldırıda, yüzlerce balistik füze, önceki gün düzenlenen İsrail hava operasyonlarına karşılık olarak fırlatıldı.
Tel Aviv semalarında hava alarmı sirenleri çalarken, füzelerden bazıları Ramat Gan’daki sivil yerleşim alanlarına isabet etti.
Binlerce kişi tahliye edilirken, füzelerin çarpması sonucu çok sayıda bina yıkıldı, çevrede araçlar kullanılmaz hale geldi.
İlk bilgilere göre bilanço açıklandı.
En az 3 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı .