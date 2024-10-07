İsrail'in bir yıldır saldırılarına devam ettiği Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı olmak üzere çok sayıda insan hayatını kaybetti.
İsrail, 1 yıldır devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde taş üstünde taş bırakmadı ve her alanda soykırım işledi.
İsrail'in bir yıldır saldırılarına devam ettiği Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı olmak üzere çok sayıda insan hayatını kaybetti.
İsrail, 1 yıldır devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde taş üstünde taş bırakmadı ve her alanda soykırım işledi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 30 Eylül'de açıklanan verilere göre, İsrail ordusu bu 1 yıl içinde yaklaşık "3 bin 650 katliam" işledi.
Bu katliamlarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın ve 13 bini erkek olmak üzere 41 bin 870 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi yaralandı.
Enkaz altında ya da kayıp olan 10 bin kişinin cesedine ise hala ulaşılamadı.
Bu haliyle ölenlerin yüzde 42'sini çocuklar, yüzde 27'sini kadınlar, yüzde 31'ini de erkekler oluşturdu.