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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 30 Eylül'de açıklanan verilere göre, İsrail ordusu bu 1 yıl içinde yaklaşık "3 bin 650 katliam" işledi.

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Bu katliamlarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın ve 13 bini erkek olmak üzere 41 bin 870 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi yaralandı.