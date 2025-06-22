Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor
İstanbul’un en ihtişamlı yapılarından Topkapı Sarayı, yaz boyunca her cumartesi gece saatlerinde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Gündüz gezilebilen alanlara ek olarak Boğaz, Haliç ve Adalar manzarası eşliğinde tarihi dokunun gecedeki ihtişamı da deneyimlenebiliyor.
Osmanlı İmparatorluğu’na yüzyıllarca ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, yaz boyunca ziyaretçilerini eşsiz bir gece atmosferiyle karşılıyor.
Milli Saraylar Başkanlığı'nın yürüttüğü uygulama kapsamında, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana ikinci kez gece ziyareti imkanı sunuluyor.
Gece turları, yazın en uzun günü olan 21 Haziran’da başladı ve 14 Eylül’e kadar her cumartesi akşamı devam edecek.
Saray, 21.00 ve 22.00 olmak üzere iki farklı seansta ziyaret edilebilecek.
Ziyaretler, Bab-ı Hümayun’dan başlayıp aynı noktada sona erecek.
Girişte sesli rehber hizmeti verilecek, I. Avlu’daki kafeterya açık olacak.
Ziyaretçileri Kubbealtı, Silah Müzesi, III. Murat Has Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi Osmanlı tarihine damga vurmuş bölümler bekliyor.
Özellikle dördüncü avluda yer alan İftariye Kameriyesi ve Mecidiye Köşkü’nün teras alanları, gece manzarası eşliğinde İstanbul’un tarihi silüetine tanıklık etme fırsatı sunuyor.
Ziyaretçiler, Marmara Denizi, Haliç, Adalar ve Boğaz’ı bir arada görebilecekleri bu noktalarda benzersiz bir atmosfer deneyimliyor.
Gece turlarına katılanlar, kutsal emanetler başta olmak üzere sarayın zengin koleksiyonunu daha sakin bir ortamda görme fırsatı yakalıyor.
Ziyaretçiler, tarihi sadece görmekle kalmıyor, sesli rehberler sayesinde adeta geçmişin içine adım atıyor.
Ziyaretçi yorumlarına göre sarayın gece ambiyansı, gündüzden çok daha etkileyici bulunuyor.
Katılımcılar, özellikle maneviyat yüklü kutsal emanetler bölümünden büyük bir etkiyle ayrıldıklarını belirtiyor.
Topkapı Sarayı’nı henüz gece görmediyseniz, bu yaz tarihi dokunun ışıkla buluştuğu büyülü atmosferi kaçırmayın.