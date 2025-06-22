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Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor

İstanbul’un en ihtişamlı yapılarından Topkapı Sarayı, yaz boyunca her cumartesi gece saatlerinde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Gündüz gezilebilen alanlara ek olarak Boğaz, Haliç ve Adalar manzarası eşliğinde tarihi dokunun gecedeki ihtişamı da deneyimlenebiliyor.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 1/25

Osmanlı İmparatorluğu’na yüzyıllarca ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, yaz boyunca ziyaretçilerini eşsiz bir gece atmosferiyle karşılıyor. 

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 2/25

Milli Saraylar Başkanlığı'nın yürüttüğü uygulama kapsamında, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana ikinci kez gece ziyareti imkanı sunuluyor.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 3/25

Gece turları, yazın en uzun günü olan 21 Haziran’da başladı ve 14 Eylül’e kadar her cumartesi akşamı devam edecek. 

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 4/25

Saray, 21.00 ve 22.00 olmak üzere iki farklı seansta ziyaret edilebilecek.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 5/25

Ziyaretler, Bab-ı Hümayun’dan başlayıp aynı noktada sona erecek.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 6/25

Girişte sesli rehber hizmeti verilecek, I. Avlu’daki kafeterya açık olacak.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 7/25

Ziyaretçileri Kubbealtı, Silah Müzesi, III. Murat Has Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi Osmanlı tarihine damga vurmuş bölümler bekliyor.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 8/25

Özellikle dördüncü avluda yer alan İftariye Kameriyesi ve Mecidiye Köşkü’nün teras alanları, gece manzarası eşliğinde İstanbul’un tarihi silüetine tanıklık etme fırsatı sunuyor.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 9/25

Ziyaretçiler, Marmara Denizi, Haliç, Adalar ve Boğaz’ı bir arada görebilecekleri bu noktalarda benzersiz bir atmosfer deneyimliyor.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 10/25

Gece turlarına katılanlar, kutsal emanetler başta olmak üzere sarayın zengin koleksiyonunu daha sakin bir ortamda görme fırsatı yakalıyor.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 11/25

Ziyaretçiler, tarihi sadece görmekle kalmıyor, sesli rehberler sayesinde adeta geçmişin içine adım atıyor.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 12/25

Ziyaretçi yorumlarına göre sarayın gece ambiyansı, gündüzden çok daha etkileyici bulunuyor.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 13/25

Katılımcılar, özellikle maneviyat yüklü kutsal emanetler bölümünden büyük bir etkiyle ayrıldıklarını belirtiyor.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 14/25

Topkapı Sarayı’nı henüz gece görmediyseniz, bu yaz tarihi dokunun ışıkla buluştuğu büyülü atmosferi kaçırmayın.

Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 15/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 16/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 17/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 18/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 19/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 20/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 21/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 22/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 23/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 24/25
Topkapı Sarayı, gece turlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor 25/25