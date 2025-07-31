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Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu

Kuraklık nehirlerdeki suların çekilmesine neden oldu.

Ensonhaber (Aslı Didari)
Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 1/11

Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışının durduğu belirtildi.

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 2/11

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama, nehirdeki su akışını olumsuz etkilemiş durumda.

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 3/11

Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti. 

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 4/11

Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 5/11

Nehir yatağının bazı bölümlerinde kalan su yosunla kaplanırken, yatağın bazı bölümleri tamamen kurudu.

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 6/11

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ile iletişimi sağlayan Kanuni Köprüsü çevresinde de su akışı durdu.

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 7/11

Ördeklerin yüzdüğü köprünün altında sahipsiz köpeklerin yattığı görüldü.

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 8/11

Bölge sakinlerinden Celal Kılıç,  nehirde son yıllarda görülen kurumanın bu yıl daha uzun sürdüğünü söyledi.

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 9/11

Nehirdeki kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle olduğunu belirten Kılıç, "İklimler değişti. Bu sene güneş altında 55 derece sıcaklıkları gördük." diye konuştu.

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 10/11

Tunca Nehri'nde iklik değişiklikleri kendisini bekki ediyor.

Tunca Nehri'nde su akışı tamamen durdu 11/11

Nehrin suyunun aktığı yatağın yer yer kuruduğu görülüyor.