Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay tarafından hazırlanan ve farklı yaş grubundan ihtiyaç sahiplerinin gözlerine yansıyan Kızılay desteğini gösteren "Gözlerde Hilalin İzleri" adlı dijital sergiyi ziyaret etti.
Sergide her biri 3,2 metre boyutunda gözlerden oluşan 10 fotoğraf yer aldı. Erdoğan'a Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz eşlik etti.
Sergiden önce Türk Kızılay’ın 105. Genel Kurulu’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 157 yıllık merhamet çınarı Kızılay'ın dallarını dört bir yana uzatan, iyilik ve hayırda yarışan, bir yarayı daha sarmak için koşanlara teşekkür etti.
105. Genel Kurul'un Türk Kızılay başta olmak üzere sivil toplum camiası ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Genel Kurul'da alınacak kararların, yapılacak istişarelerin birlik ve beraberliği, dayanışma ve kardeşlik şuurunu güçlendirmesini temenni etti.
Görevlerini devredeceklere bugüne kadar ki gayretleri için teşekkürlerini ileten, vazifeyi devralacaklara muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine, bu hilali ülkenin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıranlara şükranlarını sundu.
Kızılay'ın bundan 157 sene önce 1868'de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulduğunu, kuruluş gayesinin cephede yaralanan askerlere yardım etmek, hasta düşen Mehmetçiğin imdadına yetişmek olduğunu anımsatan Erdoğan, varlık yokluk mücadelesi verilen, ateşten gömlek giyilen bir dönemde Kızılay'ın milletin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği, istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri olduğunu kaydetti.