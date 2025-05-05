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Sergiden önce Türk Kızılay’ın 105. Genel Kurulu’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 157 yıllık merhamet çınarı Kızılay'ın dallarını dört bir yana uzatan, iyilik ve hayırda yarışan, bir yarayı daha sarmak için koşanlara teşekkür etti.

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105. Genel Kurul'un Türk Kızılay başta olmak üzere sivil toplum camiası ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Genel Kurul'da alınacak kararların, yapılacak istişarelerin birlik ve beraberliği, dayanışma ve kardeşlik şuurunu güçlendirmesini temenni etti.