Abone ol: Google News
Güncelleme:

Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular

2025 - 2026 futbol sezonunda Türkiye'de top koşturan bazı futbolcular yurtdışına transfer oldu. İşte o isimler...

Ensonhaber (Can Badak)
Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular 1/8

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başlamadan bazı futbolcular ülkemizden yurt dışına transfer oldu. Biz de o isimler sizler için listeledik...

Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular 2/8

Gaoussou Diarra (kanat) İstanbulspor → Feyenoord

Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular 3/8

Osayi Samuel (sağ bek) Fenerbahçe → Birmingham City

Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular 4/8

Marc Bola (Sol bek) | Samsunspor → Watford (İngiltere)

Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular 5/8

Krzysztof Piątek (Santrfor) | Başakşehir → Al Duhail (Katar)

Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular 6/8

Pedro Malheiro (Sağ bek) | Trabzonspor → Al Wasl (Birleşik Arap Emirlikleri)

Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular 7/8

Ahmed Touba (Stoper) | Başakşehir → Panathinaikos (Yunanistan)

Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular 8/8

Fernando Muslera (Kaleci) | Galatasaray → Estudiantes (Arjantin)