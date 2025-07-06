Türkiye'den bu sezon yurtdışına transfer olan futbolcular
2025 - 2026 futbol sezonunda Türkiye'de top koşturan bazı futbolcular yurtdışına transfer oldu. İşte o isimler...
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başlamadan bazı futbolcular ülkemizden yurt dışına transfer oldu. Biz de o isimler sizler için listeledik...
Gaoussou Diarra (kanat) İstanbulspor → Feyenoord
Osayi Samuel (sağ bek) Fenerbahçe → Birmingham City
Marc Bola (Sol bek) | Samsunspor → Watford (İngiltere)
Krzysztof Piątek (Santrfor) | Başakşehir → Al Duhail (Katar)
Pedro Malheiro (Sağ bek) | Trabzonspor → Al Wasl (Birleşik Arap Emirlikleri)
Ahmed Touba (Stoper) | Başakşehir → Panathinaikos (Yunanistan)
Fernando Muslera (Kaleci) | Galatasaray → Estudiantes (Arjantin)