Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı
Tuz Gölü'nde, bu yıl kuraklık nedeniyle flamingo sayısı azaldı.
Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.
Tuz Gölü'nde, bu yıl kuraklık nedeniyle flamingo sayısı azaldı.
Kuşlar rotasını Türkiye'nin diğer sulak alanlarına çevirdi.
Tuz Gölü, iklim değişikliğinin etkisi altında kaldı.
Flamingolar artık Türkiye'de kuraklığın yaşanmadığı alanları tercih etmeye başladı.
Her şeye rağmen Tuz Gölü üzerinde az sayıda kalan flamingoların görüntüsü hayran bırakıyor.
Tuz Gölü, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde yer alıyor.