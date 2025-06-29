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Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı

Tuz Gölü'nde, bu yıl kuraklık nedeniyle flamingo sayısı azaldı.

Ensonhaber (Aslı Didari)
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 1/46

Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. 

Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 2/46

Tuz Gölü'nde, bu yıl kuraklık nedeniyle flamingo sayısı azaldı.

Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 3/46

Kuşlar rotasını Türkiye'nin diğer sulak alanlarına çevirdi.

Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 4/46

Tuz Gölü, iklim değişikliğinin etkisi altında kaldı.

Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 5/46

Flamingolar artık Türkiye'de kuraklığın yaşanmadığı alanları tercih etmeye başladı.

Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 6/46

Her şeye rağmen Tuz Gölü üzerinde az sayıda kalan flamingoların görüntüsü hayran bırakıyor.

Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 7/46

Tuz Gölü, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde yer alıyor.

Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 8/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 9/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 10/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 11/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 12/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 13/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 14/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 15/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 16/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 17/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 18/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 19/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 20/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 21/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 22/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 23/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 24/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 25/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 26/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 27/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 28/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 29/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 30/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 31/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 32/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 33/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 34/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 35/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 36/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 37/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 38/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 39/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 40/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 41/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 42/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 43/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 44/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 45/46
Tuz Gölü’ndeki su çekildi, flamingolar azaldı 46/46