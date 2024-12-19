Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürüyor.
Bu savaşta Ukrayna'nın en büyük destekçisi Batı dünyası yardımlarına devam ediyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürüyor.
Bu savaşta Ukrayna'nın en büyük destekçisi Batı dünyası yardımlarına devam ediyor.
Batının desteği sürerken, kritik öneme sahip olan Donetsk Oblastı'nda ise hareketlilik devam ediyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'nın Pokrovsk kentinde 24. Tugay'a bağlı askerler cephe hattında ilk yardım ve çatışma eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.
Askerlerin burada yaptığı çalışmalar, bölgede görev yapan gazeteciler tarafından görüntülendi.