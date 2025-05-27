Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde, savaşın ağır izleri sanata dönüştürülüyor.
Sanatçı Tetyana Skoromna, atölyesinde büyük kalibreli mühimmat ve top mermilerini tuval olarak kullanıyor.
Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde, savaşın ağır izleri sanata dönüştürülüyor.
Sanatçı Tetyana Skoromna, atölyesinde büyük kalibreli mühimmat ve top mermilerini tuval olarak kullanıyor.
Kimi zaman Hristiyan azizlerini, kimi zaman Ukrayna halk kahramanlarını resmeden Skoromna, her bir eseriyle savaşın yıkıcılığına karşı barışın estetiğini vurguluyor.
Mühimmatların üzerine işlenen figürler arasında melekler, asker portreleri ve geleneksel Ukrayna motifleri öne çıkıyor.
Soyut desenlerle de duygulara hitap eden sanatçı, sıradan bir mermi parçasını anlamlı bir mesaja dönüştürüyor.
Skoromna, sanatın yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda bir destek aracı olduğuna inanıyor.