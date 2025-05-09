Vatikan'da, uzun süren beklemenin ardından tarihi bir an yaşandı.
Sistina Şapeli’nin bacasından yükselen beyaz duman, dünyanın dört bir yanından takip edilen papalık seçiminde yeni Papa'nın seçildiğini duyurdu.
Vatikan'da, uzun süren beklemenin ardından tarihi bir an yaşandı.
Sistina Şapeli’nin bacasından yükselen beyaz duman, dünyanın dört bir yanından takip edilen papalık seçiminde yeni Papa'nın seçildiğini duyurdu.
Kardinaller Meclisi, uzun bir sürecin ardından Katoliklerin yeni liderini belirledi ve seçimin ardından Vatikan'da coşku doruğa ulaştı.
Yeni Papa olarak 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Prevost, Papa 14. Leo olarak göreve başladı.
Seçim, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda büyük bir kalabalığın toplandığı anlarda duyuruldu.
Sistina Şapeli'ndeki seçimin ardından dumanın yükselmesiyle birlikte, Aziz Petrus Bazilikası çevresinde bir kutlama havası oluştu.