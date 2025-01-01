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Maden işçilerinin yer altında verdiği yemek molası. Zonguldak'ta yerin metrelerce altında çalışıp 'kara elmas' olarak adlandırılan taş kömürünü gün yüzüne çıkaran maden işçileri, dünyanın en zor işlerinden birini yaparak hem ekmek parası kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Türkiye'nin en zengin taş kömürü rezervlerinin bulunduğu Zonguldak'ta, yerin metrelerce altında alın teri döken madenciler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de mesailerine devam ediyor. Çevre ilçe ve köylerden müesseselere çalışmaya gelen madenciler, yemeklerini de yerin altında arkadaşlarıyla kurdukları sofralarda yiyor.

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Senegal'de Layene tarikatı mensubu binlerce kişi, beyaz giysiler içinde bayram namazlarını kıldı. Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde binlerce kişi, bayram namazı için Layene tarikatı lideri Seydina Limamou Lahi'nin kabri etrafındaki kumsalda toplandı.