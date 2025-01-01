Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği yerde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, ülkemizin tuz ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. Kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan göl, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ziyarete gelen turistler, gün batımında oluşan güzel görüntülerin tadını çıkardı.
Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması başladı.