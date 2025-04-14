Bu kutsal yapılar, Orta Çağ'da Hristiyan keşişlerin inziva yeri olarak kuruldu.
Ancak, günümüzde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktaları arasında yer alıyorlar.
Bu kutsal yapılar, Orta Çağ'da Hristiyan keşişlerin inziva yeri olarak kuruldu.
Ancak, günümüzde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktaları arasında yer alıyorlar.
Manastırlara, zorlu coğrafyası nedeniyle uzun yıllar yalnızca ip merdivenler veya çıkarılabilir tahta sistemlerle ulaşılabiliyordu. Günümüzde ise kayalara oyulmuş merdivenler ve yollar aracılığıyla ulaşılabiliyor.
Doğa içerisinde sundukları eşsiz manzaralar ile manastırlar doğa severleri bekliyor.
İşte dev kaya sütunlarının zirvesine inşa edilmeleriyle dikkat çeken Yunanistan'ın Meteora manastırlarından kareler...