Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. açılış yıl dönümü, yurt genelinde etkinliklerle kutlanıyor.
Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. açılış yıl dönümü, yurt genelinde etkinliklerle kutlanıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 105 yaşında..
TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan, 1921'de bayram ilan edildi. 1979 yılından bugüne de 23 Nisan'da tüm dünyanın çocukları bayram sevincini hep birlikte kutluyor.