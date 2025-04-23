5 /40

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 105 yaşında..

6 /40

TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan, 1921'de bayram ilan edildi. 1979 yılından bugüne de 23 Nisan'da tüm dünyanın çocukları bayram sevincini hep birlikte kutluyor.