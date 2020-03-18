Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı

“Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020” yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlığı yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul’a dönmüştü.

MAHKEME YASAKLADI

Uğur Pektaş, İstanbul dönüşü kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlu Murathan'ı görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik’in bu kararı aldırmasındaki neden ise henüz bilinmiyor.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş’ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü.