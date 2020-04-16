Gamze Özçelik'ten Uğur Pektaş açıklaması

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş’ın mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı da hafta sonları ziyaret ediyordu.

Ancak Özçelik'in, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan bir karar aldırdığı iddia edildi. Gamze Özçelik çıkan haberlerden sonra açıklama yaptı.

Özçelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YOLUMUZA BAKALIM"

"İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hepimize sabır, birlik ve beraberlik diliyorum. Konunun uzamaması ve değerli zamanınızı çalmamak için kısaca bahsedip konuyu kapatacağım.