Gaziantep'te evinde başından vurulmuş halde bulundu
İslahiye ilçesinde, evinde başından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunan 61 yaşındaki Saniye Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Korkunç olayın adresi Gaziantep..
Öğle saatlerinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda annesi Saniye Yaşar’a telefonla ulaşamayan kızı eve gitti.
KIZI VURULMUŞ HALDE BULDU
İçeriye giren genç kız, salonda annesini yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis önlem alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk annesi Saniye Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Olayın yaşandığı evde yapılan incelemede başında tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Yaşar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.