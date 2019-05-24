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Gazze sınırındaki gösterilerde 16 Filistinli yaralandı

İsrail'in zulmü altında varlığını sürdürmeye çalışan Filistinliler, İsrailli askerlerinin saldırılarına bugün de maruz kaldı.

AA | 24.05.2019 - 21:16..
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Gazze sınırındaki gösterilerde 16 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 16 Filistinli hafif yaralandığı öğrenildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen eylemlerde 16 göstericinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle hafif yaralandığı, tedavilerinin gösteri alanında yapıldığı belirtildi.

PROTESTOLARA KATILIM DÜŞÜKTÜ

Öte yandan sınırda bu haftaki gösterilerde katılımın geçen haftalara oranla düşük olduğu gözlemlendi.

Eylemciler sıcak hava nedeniyle bölgede kurulan çadırlarda durmayı tercih etti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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