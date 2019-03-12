Gebze-Halkalı demir yolu hattı açılıyor

Halkalı -Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmaları tamamlandı.

Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hatta Gebze'den Halkalı'ya 115 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy-Bostancı arası 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı.

HATTA BULUNAN İSTASYONLAR

Gebze Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor. İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze