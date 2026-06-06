Gebze'de hakkında soruşturma başlatılan adliye personeli dalga geçmeye devam etti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran video...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliyede görevli bir personelin sosyal medya hesabından paylaştığı video tepki çekti.

Sosyal medyada infiale yol açan ilk videoda, adliyeye gelen vatandaşların kendisine soru sormasından rahatsız olduğunu dile getiren personel, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar" diyerek vatandaşlarla açıkça alay etti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Söz konusu video kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak viral oldu.

Videoyu defalarca kez paylaşan kullanıcılar personele tepkilerini dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, meslek ilkelerine aykırı davrandığı değerlendirilen personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Tiktok ve X hesapları üzerinden 'Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.' şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Gebze Adliyesi çalışanının tepki çeken görüntülerine soruşturma başlatıldı

"BU ARADA KIYAFETİM NASIL"

Öte yandan tepkilerin odağında yer alan personel yeni bir video yayınlayarak alaycı tavrına devam etti.

Kadın personel çektiği yeni videoda, gelen tepkileri abartılı bulduğunu söyleyerek "Bu arada kıyafetim nasıl?" sözleriyle alay etmeyi sürdürdü.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yetkililer, adalet hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin esas olduğunu belirterek, kamu görevlilerinin görevlerini saygı ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütmesi gerektiğini hatırlattı.

Soruşturma sürecinin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.