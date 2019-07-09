Türkiye sınırına yuvalanan teröristlere karşı operasyona hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, gece yarısı düğmeye bastı.
ŞANLIURFA'DA SINIRA TANK, OBÜS, ZPT
Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye gelen konvoy 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı.
HATAY'DA SINIRA 60 ZIRHLI ARAÇ
Öte yandan; Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 60 zırhlı araç Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. S
ınır hattındaki birliklere sevk edilen araçların ve komandoların takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.
Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat VİDEO