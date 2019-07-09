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Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alarak sınır bölgesine sabaha kadar askeri sevkiyat yaptı.

DHA | 09.07.2019 - 09:12..
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Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye sınırına yuvalanan teröristlere karşı operasyona hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, gece yarısı düğmeye bastı.

ŞANLIURFA'DA SINIRA TANK, OBÜS, ZPT

Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye gelen konvoy 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı.

Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat

HATAY'DA SINIRA 60 ZIRHLI ARAÇ

Öte yandan; Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 60 zırhlı araç Hatay'a ulaştı.

Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. S

ınır hattındaki birliklere sevk edilen araçların ve komandoların takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.

Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat VİDEO

Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat

Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat

Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat

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