Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Kendall Jenner da ayağı ile kapak açtı

1 Apple'ın ilk bilgisayarına ait kullanma kılavuzu satılıyor Apple'ın ilk bilgisayarı 'Apple I' ile birlikte gelen kullanma kılavuzu, açık artırma yoluyla satışa sunuldu

2 Kazadan kıl payı kurtulan motosikletli kamerada İstanbul TEM'de emniyet şeridinde seyir halinde olan motosikletlinin önüne aniden kıran başka bir motosikletli, kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

3 Kendall Jenner da ayağı ile kapak açtı Jason Statham'ın başlattığı ayak ile kapak açma akımına son olarak Kendall Jenner da dahil oldu.

4 Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

5 İstanbul'da tekne ve eğlence mekanlarının sesi ölçüldü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Boğaz'daki canlı müzik, yüksek ses ve gürültü kirliliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

6 Rizeli balıkçının deniz dostları onu yalnız bırakmıyor Balıkçılıkla uğraşan 73 yaşındaki Hakkı Kadıoğlu’nun denizde dost edindiği yunus balığı ve “Kiki” ismini verdiği martısı ile olan dostluğu görülmeye değer.