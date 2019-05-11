Gediz'de izinsiz kazıya 2 tutuklama

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğurluca köyü Örencik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin bölgede düzenlediği operasyonda, Ö.Z., G.Y., H.K., B.D., B.T., C.V., E.V. ve R.C. gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gediz Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından şüphelilerden R.C. serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.Z. ve G.Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.