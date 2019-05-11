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Gediz'de izinsiz kazıya 2 tutuklama

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, tutuklandı.

DHA | 11.05.2019 - 08:23..
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Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğurluca köyü Örencik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Gediz'de izinsiz kazıya 2 tutuklama

Ekiplerin bölgede düzenlediği operasyonda, Ö.Z., G.Y., H.K., B.D., B.T., C.V., E.V. ve R.C. gözaltına alındı.

Gediz'de izinsiz kazıya 2 tutuklama

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gediz Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından şüphelilerden R.C. serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.Z. ve G.Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gediz'de izinsiz kazıya 2 tutuklama

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