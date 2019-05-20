Gelecekte daha net kara delik fotoğrafları çekilebilir

Geçtiğimiz ay, ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği çığır açıcı fotoğrafı, düzenlediği basın toplantısında yayınlamış, Brüksel, Santiago, Şangay, Taipei ve Tokyo'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda, ilk defa bir kara deliğin gerçek bir fotoğrafı paylaşılmıştı.

DAHA NET GÖRÜNTÜLER ELDE EDİLEBİLİR

İlk kara delik görüntüsünün yayınlanmasının ardından araştırmacılar daha net kara delik fotoğrafları elde etmek için çalışmalara başladı. Daha net görüntüler elde etmek için Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Radboud Üniversitesi'nden gökbilimciler, uzaya radyo teleskopu göndermeyi içeren yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Radboud Üniversitesi basın açıklamasında, Astronomi ve Astrofizik alanındaki planlarını sunan ekip, gezegenimizin etrafındaki kara deliklerin tespit edileceği dairesel bir yörüngeye iki veya üç uydu yerleştirmeyi içeren bir proje önerdi:

UZAYDAN GÖZLEMLEMEK DAHA KOLAY

Event Horizon Teleskopu (EHT) ile olduğu gibi, Dünya üzerindeki sabit radyo teleskopları yerine uyduları kullanmanın birçok avantajı var. Dünya üzerinden uzaya gönderilen radyo frekanslarının bir kısmı atmosferden geçerken değer kaybına uğruyor. Ancak yörüngeye yerleştirilmiş bu uydular sayesinde radyo frekansları herhangi bir kayba uğramadan daha net kara delik fotoğrafları elde edilebilir.

Bu yeni proje oldukça umut verici görünse de aşılması gereken bazı teknolojik zorluklar da mevcut. Araştırmacıların, söz konusu uyduların maksimum verimlilikte çalışması ve net bir kara delik fotoğrafı elde edilebilmesi için konumunu, hızını ve nasıl veri alışverişinde bulunacaklarını hassas bir şekilde ayarlaması gerekiyor.

Araştırmacılar gelecekte bu yöntemi kullanarak daha net kara delik fotoğrafları elde edebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kara delikler hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıdan ''Tekno Uzay'' yazı dizimizin ikinci bölümüne göz atabilirsiniz.

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