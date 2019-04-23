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Gelibolu'nun drone'lu görüntüleri paylaşıldı

Anadolu Ajansı, dünyanın en kanlı çarpışmalarına sahne olan ve dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı, drone ile 360 derece görüntüledi.

AA | 23.04.2019 - 12:01..
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Gelibolu'nun drone'lu görüntüleri paylaşıldı

"Ey bu topraklar için

toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdâd inerek

öpse o pâk alnı değer."

diye söylemiş Mehmet Akif Ersoy...

İşte bu şiire konu olan Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası, binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor...

Gelibolu'nun drone'lu görüntüleri paylaşıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri için tarihi alanda uluslararası boyutta bir tören yapılacak.

Törenlere Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin yanı sıra İtilaf Devletleri'ni oluşturan diğer ülkelerden çok sayıda konuk katılacak.

Gelibolu'nun drone'lu görüntüleri paylaşıldı

DRONE İLE ÇEKİM

Anadolu Ajansı muhabiri de tarihi alanın iki önemli simgesini görüntüledi. Hem de drone ile...

Muhabir havadan 360 derece fotoğraf tekniği kullandı ve ortaya inanılmaz kareler çıktı.

Gelibolu Tarihi Alanı'na '360 derece' kuş bakışı FOTO GALERİ

İLK KEZ BÖYLE BİR ÇEKİM

Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği farklı bir açıdan ortaya çıkaran eşsiz fotoğraflar, izleyiciler için görsel bir şölen sunuyor.

Görseller, aynı zamanda bölgede drone ile ilk kez çekilen 360 derece fotoğraflar olma özelliğini taşıyor.

Gelibolu'nun drone'lu görüntüleri paylaşıldı

Gelibolu'nun drone'lu görüntüleri paylaşıldı

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