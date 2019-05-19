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Genç teknoloji girişimcilerine hibe desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoloji odaklı proje yürüten gençlere 200 bin TL’ye kadar hibe vereceklerini söyledi.

AA | 19.05.2019 - 12:31..
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Genç teknoloji girişimcilerine hibe desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919‘un 100’ncü yılında gençlere müjde verdi.

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TÜBİTAK’ın genç girişimciliği desteklemek için yaptığı ikinci çağrının sonucunu açıklayan Bakan Varank, teknoloji odaklı proje yürüten gençlere 200 bin TL’ye kadar hibe vereceklerini bildirdi.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilecek, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanacak.

Genç teknoloji girişimcilerine hibe desteği

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