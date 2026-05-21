Genel Merkez önünde gazetecilerle arbede çıktı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

CHP hakkında uzun süredir beklenen mutlak butlan davasında karar çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 2023'teki 38. Olağan Kurultay ile 8 Ekim 2023 tarihindeki CHP İstanbul İl Kurultayı hakkında 'tedbirli mutlak butlan' kararı verdi.

Daire, bu kararla mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kurultay öncesindeki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına hükmetti.

CHP'LİLER İLE GAZETECİLER ARASINDA GERGİNLİK

Kararı protesto eden CHP'liler, Genel Merkez binası önünde toplandı.

CHP Genel Merkezi önünde toplanan CHP'liler bazı gazetecilere tepki gösterdi.

GAZETECİLER UZAKLAŞTI

Gazeteciler ile protestocu CHP'liler arasında arbede yaşandı.

Arbede yaşanmasının üzerine bazı gazeteciler Genel Merkez binasından uzaklaşmak zorunda kaldı.