Gerçek güvercin tüylerine sahip uçan robot

Kuşların nasıl uçtuğunu tam olarak anlamak, her zaman zor olmuştur. Çünkü kuşların kanatlarında birden fazla tüy bulunur ve bu tüyler sürekli birbirleriyle etkileşim halindedir.

Kuşların nasıl uçtuğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde görevli David Lentink ve meslektaşları, ölü bir güvercinin kanatlarını inceledi.

20 adet altta ve 20 adet üstte olmak üzere her kanatta 40 adet tüy olduğunu tespit eden araştırmacılar, bu tüylerin her birine sensör ekleyerek, tüy hareketi ile kemik hareketi arasındaki ilişkiyi çözmeye çalıştı.

Araştırmalar sonucunda, güvercinlerin uçuş esnasında her bir tüyü ayrı ayrı hareket ettirmediği ortaya çıktı. Yani güvercinler kanat çırptığında tüyler de belirli bir açıya sahip oluyor ve böylelikle uçarken özgürce manevra yapabiliyorlar.

GERÇEK GÜVERCİN TÜYLERİNDEN ROBOT YAPILDI

Bilim insanları, elde ettikleri bulguyu yeni bir teknoloji üzerinde denemeye karar verdi ve gerçek güvercin tüylerinin kullanıldığı PigeonBot isimli uçan robotu geliştirdi.

Tıpkı güvercinler gibi uçabilen robot, ayrıca güvercinlerin sahip olduğu tüm manevraları da yapabiliyor.

Saatte 40 kiometrelik bir hıza ulaşabilen güvercin robotun, her bir kanadındaki tüyler uzaktan kontrol edilebiliyor.

Bilim insaları, geliştirdikleri yeni teknolojiyi gelecekteki uçaklarda da kullanabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek, güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.