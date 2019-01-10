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Gerede'nin tarihi yapıları ayağa kaldırılıyor

Kış turizminin alternatif destinasyonları arasında yer alan Bolu'nun Gerede ilçesinde, kültürel turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tarihi yapılar yenilenecek.

REUTERS | 10.01.2019 - 10:11..
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Çam ormanlarıyla kaplı Gerede ilçesi, doğaseverlerin uğrak yeri olmasının yanı sıra bin 700 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi'yle de kayak tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

KAYAKÇILARIN MERKEZİ

Kayak Merkezi, Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı 1.5 ve 5 kilometrelik mukavemet pistiyle, her yıl yüzlerce profesyonel kayak tutkunu ve amatör kayakçıyı ağırlıyor.

TURNUVA YAPILIYOR

Ankara’ya bir saat, İstanbul'a üç saat mesafede yer alan, devasa çam ağaçlarıyla çevrili Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde, kayakevi, teleski sistemi, onaylı kayaklı koşu ve kayak pistleri bulunuyor. Kayak merkezinde, uluslararası kayak şampiyonaları da düzenleniyor.

KİLİSELİ TÜCCAR HAN'IN BACASI YENİDEN TÜTECEK

İlçede, kültürel turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tarihi yapılar da ayağa kaldırılıyor. Gerede Belediyesi öncülüğünde tarihi cami, çeşme, hamam ve saat kulesinin ardından Kiliseli Tüccar Han da restore ediliyor.

Restorasyonun tamamlanmasıyla Tüccar Han, ilçeye gelen turistlerin ağırlanacağı ve tarihi havayı soluyabilecekleri butik otel ve yöresel ürün satış merkezine dönüşecek.

BİNLERCE YILLIK TARİHİ YAPILAR

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçenin, geçmişte İpek Yolu güzergahında yer alması dolayısıyla binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları bünyesinde barındırdığını belirtti.

Tarihi cami, çeşme, köprü, han ve hamamlardan oluşan tarihi yapıları ayağa kaldırmak için çaba harcadıklarını anlatan Allar, tarihi hamam ile alt arastanın, yapılan onarımların ardından faaliyetlerini sürdürebilir hale getirildiğini söyledi.

Allar, bu kapsamda Tüccar Han'ın da restore edilmesine öncülük ettiklerini dile getirerek çalışmaların bahar aylarında tamamlanacağını bildirdi.

TERCİH EDİLEN TURİZM MERKEZİ

Gerede'nin, kış aylarında Ankaralılar ve İstanbullular için tercih edilen bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Allar, yürüttükleri restorasyonlarla da ilçenin kültürel turizm destinasyonu haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

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