Giresun'da paniğe neden olan patlama sesi
Giresun'da şiddetli patlama sesi köy sakinlerinde paniğe neden oldu. Patlama sesinin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
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Giresun’un Görele ilçesine bağlı Umutlu köyünde henüz nedeni belirlenemeyen şiddetli patlama sesi duyuldu.
Sesin ardından tedirgin olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
PATLAMA SESİNİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Ekipler patlama sesinin kaynağını belirlemek amacıyla köy ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Patlama sesinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)