Samsun'da boya deposu alev alev yandı

Samsun'da Tekkeköy ilçesi Yıldıray Sokak üzerinde bulunan bir boya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Depodan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

DEPO ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle boya deposu zarar gördü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.