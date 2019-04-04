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Giyilebilir sensörler yaraların iyileşmesine yardım ediyor

Yeni geliştirilen deri benzeri sensörler ile yaraların iyileşme süreci hızlanıyor.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 09:39..
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Binghamton Üniversitesi ve New York Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, cilde yerleştirilmesi için deriden esinlenerek yeni bir biyosensör geliştirdi. Geliştirilen bu deri benzeri sensörler ile yaraların iyileşme süreci gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.

Sensörlerin geliştirilmesine yardımcı olan bir araştırmacı, "Bu sensörlerin ve mühendislik başarılarının, sağlık hizmetleri uygulamalarının ilerletilmesine yardımcı olabileceğini ve hastalık iyileşmesi, yara bakımı, genel sağlık, kondisyon izleme ve daha pek çok konuda daha iyi bir nicel anlayış sağlayabileceğini umuyoruz. " ifadelerini kullandı.

sensör

YARADAKİ VERİLERİ TOPLUYOR

Vücuttaki bir yarayı gerçek zamanlı olarak izleyen biyosensörler, yaradaki laktat ve oksijen miktarını inceleyerek rapor haline getiriyor. Daha sonra bu raporlara bakılarak yaraların, hızlı mı yoksa yavaş mı iyileşeceği belirlenebiliyor.

Araştırmacılar, bu yeni sensörleri daha da geliştirerek kimyasal ve fizyolojik bilgilerin anlaşılmasına yardımcı olmak ve vücut analizini en üst düzeye çıkarmak için kullanıcının vücuduyla sorunsuz bir şekilde birleşecek yeni bir biyosensör modu oluşturmayı umuyor.

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