Göbeklitepe kültür turizminin vazgeçilmezi oldu

Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden Şanlıurfa; Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ve Birecik ilçeleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

ÖNCELİKLER ARASINA GİRDİ

Göbeklitepe'nin artan ziyaretçi sayısıyla birlikte seyehat acentaları da harekete geçti. Acenteler, 2019 yılı için Göbeklitepe'yi öncelikleri arasına aldı. Buna göre, bölgenin kültür ve turizm açısından değeri arttı.

ZİYARETÇİ AKINI

Sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşayan Şanlıurfa'yı, bu sürede bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist konaklamak üzere ziyaret etti.

UNESCO LİSTESİNE ALINDI

Bahreyn'de geçen yıl düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe sayesinde 2 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini ifade eden yetkililer, şimdiden nisan ve mayıs rezervasyonlarının kapandığını belirtiyor.