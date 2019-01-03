Göbeklitepe Uzak Doğu'ya açılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şanlıurfa halkı adına teşekkür ederek Göbeklitepe'nin, Şanlıurfa ve Türkiye için çok şey ifade ettiğini söyledi.

Çiftçi, Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

UNESCO LİSTESİNE ALINDI

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, bu yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla dünyanın ilgisini çektiğini anlattı.





ZİYARETÇİ AKINI

Çiftçi, "2019'un 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesiyle artık yerli ve yabancı turistler daha çok kentimize gelecek. Bu esnafımızın daha fazla kazanacağı, buradaki yatırımların canlanacağı anlamına geliyor. 2018 yılında yaklaşık 1 milyon turist Göbeklitepe'yi ziyaret etti, gelecek yıl bu sayı daha da artacak" dedi.





"GÖBEKLİTEPE'Yİ BİLMEYEN KALMAYACAK"

Çiftçi, "Geçen yıl İspanya ve Çin'de Göbeklitepe'nin tanıtımını, Valilik ile yapmıştık. Artık yurt dışına, birçok coğrafyaya açılacağız. 2019 yılında hedefimizde Japonya ve Güney Kore var. Göbeklitepe'yi tanıtacağız ve dünyada Göbeklitepe'yi bilmeyen hiç kimse kalmayacak" diye konuştu.



