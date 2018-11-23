Göbeklitepe'de altın yıl beklentisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmek istediklerini açıklamasının ardından Şanlıurfa'da yaşanabilecek turist yoğunluğu göz önünde bulundurularak, özellikle konaklama tesislerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

UNESCO LİSTESİNDE

Temmuz ayında, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nden asıl listeye alınan ören yeri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcilerinin uluslararası fuarlardaki tanıtım etkinlikleri, Göbeklitepe'ye ilgiyi her geçen gün artırıyor.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Sıcak hava dolayısıyla turizmde ölü sezon olarak nitelendirilen yaz aylarını da bu yıl hareketli geçiren kentte, kış mevsimine girilmesine rağmen halen otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyesinde seyrediyor. Geçen yıl 1 milyonu aşkın kişinin konakladığı şehri, 5 milyon civarında turist ise günübirlik olarak ziyaret etti.