taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2932
Euro
6.012
Altın
1221.75
Borsa
92666.68
Gram Altın
207.919

Göbeklitepe'de altın yıl beklentisi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un 2019'u Göbeklitepe Yılı ilan etmek istediklerini açıklamasının ardından Şanlıurfa'da yaşanabilecek turist yoğunluğu göz önünde bulundurularak çalışmalara hız verildi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 12:45..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmek istediklerini açıklamasının ardından Şanlıurfa'da yaşanabilecek turist yoğunluğu göz önünde bulundurularak, özellikle konaklama tesislerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

UNESCO LİSTESİNDE

Temmuz ayında, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nden asıl listeye alınan ören yeri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcilerinin uluslararası fuarlardaki tanıtım etkinlikleri, Göbeklitepe'ye ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Göbeklitepe'de altın yıl beklentisi

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Sıcak hava dolayısıyla turizmde ölü sezon olarak nitelendirilen yaz aylarını da bu yıl hareketli geçiren kentte, kış mevsimine girilmesine rağmen halen otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyesinde seyrediyor. Geçen yıl 1 milyonu aşkın kişinin konakladığı şehri, 5 milyon civarında turist ise günübirlik olarak ziyaret etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

38
Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

105
Abdüllatif Şener'in Bakan Albayrak'ı gördüğü o an

Abdüllatif Şener'in Bakan Albayrak'ı gördüğü o an

93
Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

94
Trump: Hükümeti kapatırım

Trump: Hükümeti kapatırım

28
Rus turistlerin tatil tercihleri

Rus turistlerin tatil tercihleri

89
Obradovic'ten basketbolculara fırça

Obradovic'ten basketbolculara fırça

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir