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Göçmen kaçakçısı işleyişi anlattı

Çanakkale'de, habercilerin konuştuğu bir insan kaçakçısı, göçmenleri nasıl Yunanistan'a gönderdiklerini anlattı.

Haber Merkezi | 29.02.2020 - 21:45..
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Göçmen kaçakçısı işleyişi anlattı

Suriye'deki hain saldırıda 33 askerimizi şehit verdikten sonra, sınır kapıları ardına kadar açıldı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla, göçmenlerin batıya hareketi başladı.

Yunanistan kapılarına dayanan göçmenlerin bekleyişleri sürerken, insan kaçakçılarına da gün doğdu.

Çanakkale'de göçmenleri geçirmek için uygun bir kıyı arayan insan kaçakçılarından biri, bölgede bulunan muhabirlere konuştu.

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"ALLAH'IN İZNİYLE HEPSİNİ KARŞIYA GEÇİRECEĞİZ"

Bölgeye geçiş için yer bulmaya geldiklerini söleyen kaçakçı "Onları Yunanistan'a emin bir şekilde göndermek için yer bakmaya geldik. Hepsini karşıya geçireceğiz Allah'ın izni ile. Şu an hava biraz kötü. İstanbul'dan bot motor bekliyoruz. Motorlar geldikten sonra onları karşıya atacağız.

"AVRUPA'NIN YARISINI BEN GÖNDERDİM"

Benim işim bu ben göçmen kaçakçısıyım. 6 sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu. Avrupanın yarısını ben gönderdim." ifadelerini kullandı.

"BEDAVA GİTMEK İÇİN KARADAN SINIRA GİTTİLER"

Göçmenlerin bedava gitmek için karadan Edirne'ye gittiklerini, Yunan güvenlik güçlerinin izin vermediği için hepsinin bir iki güne kadar geri döneceğini söyleyen kaçakçı, "Kara sınırındakiler yavaş yavaş İstanbul'a dönüyorlar." dedi.

"ÇOK DEĞİL 500-600 DOLAR"

Göçmenleri kaç para karşılığında geçirdiği sorusuna ise kaçakçı, "500-600 dolar çok para değil. Çok bir para değil.  yani malzeme 30-40 yolcu bir bota biniyor. 500 dolardan, 15 bin dolar yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul'dan  buraya nakliye 2 bin dolar.  2-3 bin dolar 3-5 kişiye kalıyor." ifadelerini kullandı.

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