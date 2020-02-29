Göçmenler dikenli telleri aşmaya başladı

Suriye'deki hain saldırıda 36 askerimizin şehit olmasının ardından, Türkiye sınır kapılarını göçmenlere açtı.
Kapıların açıldığı haberini alan göçmenler, Yunanistan sınırına akın etmeye başladı.
Mülteciler, Yunanistan sınırındaki engelleri aşıyor VİDEO
TAMPON BÖLGEDE YOĞUNLUK ARTIYOR
Yunan hükümetinin sıkı enlemler alması ve kapıları açmaması tanpon bölgede yığılmaya neden oldu.
Dün sabah saatlerinden itibaren tampon bölgede biriken göçmenler, sert müdahalelerle karşılaştı.
TEL ÖRGÜLERİ AŞMAYA BAŞLADILAR
Geceyi ateş yakıp ısınarak geçiren göçmenler, Yunanistan'ın sınıra çektiği dikenli tellerle örülü engelleri aşmaya başladı.
O anlar bölgede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.