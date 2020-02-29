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Göçmenler dikenli telleri aşmaya başladı

Kapıların açılmasının ardından Yunanistan sınırına akın eden göçmenler, Yunan polisinin sert müdahalesinin ardından tel örgüleri aşarak sınırı geçiyor.

İHA | 29.02.2020 - 15:31..
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Suriye'deki hain saldırıda 36 askerimizin şehit olmasının ardından, Türkiye sınır kapılarını göçmenlere açtı.

Kapıların açıldığı haberini alan göçmenler, Yunanistan sınırına akın etmeye başladı.

Mülteciler, Yunanistan sınırındaki engelleri aşıyor VİDEO

TAMPON BÖLGEDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Yunan hükümetinin sıkı enlemler alması ve kapıları açmaması tanpon bölgede yığılmaya neden oldu.

Dün sabah saatlerinden itibaren tampon bölgede biriken göçmenler,  sert müdahalelerle karşılaştı.

Göçmenler dikenli telleri aşmaya başladı

TEL ÖRGÜLERİ AŞMAYA BAŞLADILAR

Geceyi ateş yakıp ısınarak geçiren göçmenler, Yunanistan'ın sınıra çektiği dikenli tellerle örülü engelleri aşmaya başladı.

O anlar bölgede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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