Göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin kapıları açmasınınardından Yunanistan sınırına dayanan göçmenler ateş yakarak geceyi geçirmeye çalışırken Avrupa hayalleriyle de zihinlerini sıcak tutuyor.

SOĞUKLA İMTİHAN BAŞLADI

Edirne’de, Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan’ın Kastaneis Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mülteci grubunun havanın da kararması ile birlikte soğukla imtihanı başladı.

Gruplar halinde küçük ateşler yakarak geceyi atlamayı düşünen mültecilerin hayali Yunanistan’a oradan da Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gitmek.