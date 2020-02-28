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Göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürüyor

Edirne’de tampon bölgede bekleyişlerini sürüdüren mülteci grubunun soğukla imtihanı başladı.

İHA | 28.02.2020 - 21:35..
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Türkiye'nin kapıları açmasınınardından Yunanistan sınırına dayanan göçmenler ateş yakarak geceyi geçirmeye çalışırken Avrupa hayalleriyle de zihinlerini sıcak tutuyor.

Göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürüyor

SOĞUKLA İMTİHAN BAŞLADI

Edirne’de, Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan’ın Kastaneis Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mülteci grubunun havanın da kararması ile birlikte soğukla imtihanı başladı.

Gruplar halinde küçük ateşler yakarak geceyi atlamayı düşünen mültecilerin hayali Yunanistan’a oradan da Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gitmek.

Göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürüyor

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