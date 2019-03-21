Gökbilimciler yeni bir gezegen oluşumu keşfetti

Uzay çalışmalarının hız kazandığı şu günlerde araştırmacılar gezegenleri daha yakından inceliyor. Özellikle gelişen teleskoplar ve uzay araçları sayesinde bilim insanlarının işi eskiye göre daha da kolay.

Gökbilimciler yeni bir yıldızın yanında, bundan dört buçuk milyar yıl önce dünya ve diğer tüm gezegenlerin güneş sistemimizde oluşmasına benzer bir sürecin başladığını belirledi. Bu oluşumun gezegen biçimlenmesini anlama konusunda yardımcı olacağı belirtildi.

GEZEGENLERİN OLUŞUMUNA BENZİYOR

Yeni keşfedilen ve 470 ışık yılı uzakta bulunan DM Tau isimli yıldız, güneşin yarısı büyüklüğünde ve 3 veya 5 milyon yaş aralığında bulunuyor.

DM Tau isimli yıldızın etrafında geniş bir toz bulutunun döndüğü ve bunun da güneş sistemindeki gezegenlerin oluşmasına benzer bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Bu nedenle yeni bir gezegenin doğuşuna şahitlik etme ihtimalimiz de arttı.

Konu ile ilgili çalışmayı yürüten Tomoyuki Kudo, DM Tau etrafında iki farklı halka tespit ettiklerini belirterek halkanın yarı çapının güneş sisteminin asteroid kemeri olabileceğini belirtti.

Çalışmanın yazarı Jun Hashimoto ise dünyanın da genç bir güneş etrafında biçimlendiğini hatırlatarak bu yıldızın içindeki bölgeyi de detaylı bir şekilde görmek istediklerini açıkladı.

Gezegen oluşum sürecinin çok uzun bir zaman almasına rağmen araştırmacılar, bu gelişmenin güneş sisteminin ilk aşamalarındaki biçimlenmesi konusunda ipuçları verebileceğini söylüyor.